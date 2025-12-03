Gepersonaliseerde nummerplaat verklapt meteen van welke bekende Vlaming deze auto is (foto)

Hij houdt het dan ook niet echt mysterieus…

Gepersonaliseerde nummerplaten: ook bekende Vlamingen houden ervan! De ene kiest voor wat meer anonimiteit, de andere laat er geen twijfel over bestaan. Onderstaande Range Rover Velar behoort tot die tweede categorie. De Vlaamse schlagerzanger Willy Sommers (73) betaalde dus 1.000 euro om zijn achternaam (van zijn artiestennaam) op zijn nummerplaat te laten drukken. Ach, leuk toch?

Gezien door fans

De foto werd gepost in een Facebookgroep die grappige en opvallende nummerplaten verzamelt. Enkele fans bevestigen dat het wel degelijk zijn wagen is. “Haaa, de Willy!”, “Dat is inderdaad Willy. Hebben zijn auto al eens zien staan toen hij hier kwam optreden”, en “Ik snap het wel als je publiciteit wil maken met zo’n nummerplaat”, lezen we in de reacties.

Foto: Facebook