Netflix scoort opnieuw met ‘Troll 2’: donkerder, groter én spectaculairder

Drie jaar na het succes van ‘Troll’ is Netflix terug met een vervolg dat meteen vol op het gaspedaal gaat. ‘Troll 2’, sinds 1 december te zien op de streamingdienst, pakt uit met een groter budget, meer actie en vooral: een nog indrukwekkendere troll.

In deze sequel wordt Noorwegen opgeschrikt door een gigantisch monster dat de bijnaam ‘Megatroll’ meer dan verdient. Nora Tidemann, Andreas Isaksen en kapitein Kris Holm duiken opnieuw het avontuur in, maar deze keer krijgen ze er een paar nieuwe partners bij. Marion en historica Esther Johanne Tiller zorgen voor frisse energie én nieuwe inzichten in de Scandinavische mythologie.

Groter, sfeervoller, meer trollen

Regisseur Roar Uthaug trekt alle registers open. Denk: besneeuwde bergen, epische achtervolgingen en zelfs twee kolossale trollen die elkaar – en half Noorwegen – het leven zuur maken. De film duikt dieper in de Noordse legendes en geeft het geheel een bijna ‘Indiana Jones’-achtige vibe.

Echte Netflix-logica

Na het enorme succes van het eerste deel – een van de meest bekeken niet-Engelstalige films op het platform – was een vervolg quasi onvermijdelijk. En Netflix gaat duidelijk voor een volledige monsterfranchise met Noorse tint.

Kortom: meer actie, meer monsters en meer mythologie. ‘Troll 2’ is nu te bekijken op Netflix.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube