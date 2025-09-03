Dame laat aan vriendin weten dat ze zwanger is. De reactie? Hartverwarmend! (video)

Een geweldig moment tussen twee vriendinnen gaat momenteel aardig viraal.

Een zwangerschap aankondigen is vaak een heuglijk moment. Zeker wanneer je het aan een hechte vriendin mag vertellen. Dat is ook exact wat er in onderstaand filmpje gebeurt.

Klein detail: de vriendin in kwestie is zelf ook zwanger. “Mag ik je buikje eens aanraken?”, vraagt het hoofdpersonage van dienst alvorens ze samen ‘op de foto’ gaan. “Wil je mijn buikje ook eens aanraken?”, vraagt de dame. “Hahaha, dat is toch niet helemaal hetzelfde”, buldert de vriendin nog. Maar niet veel later heeft ze door wat er eigenlijk bedoeld wordt!

Samen zwanger

“WAT?!”, reageert de vriendin plots. En jawel hoor: de twee zijn, toch voor een tijdje, samen zwanger! De vertederende reactie gaat momenteel behoorlijk viraal op sociale media. En dat valt volledig te begrijpen. Kijk zelf maar even door op het prentje te klikken.