Bruidspaar gaat voor zéér straffe foto. Maar dan? AUCH! (fails)

Het is weer hoog tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Laten we beginnen met wat je best wél doet: mooie trouwfoto’s maken. Iets anders zal je ons niet snel horen zeggen. En het is zeker ook leuk om dan creatief uit de hoek te komen. Maar onderstaande bruidegom pakt wel héél veel risico voor dat perfecte plaatje. Dat niet alles ging zoals verwacht werd, ontdek je in de eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…