“Film over proces tussen Heard en Depp? Dan moeten dit de acteurs en actrices worden!” (video)

Het proces tussen Amber Heard en Johnny Depp heeft net zijn absolute apotheose gekend. Depp rijft 15 miljoen euro binnen en hoopt met de uitspraak van de jury dat hij weer met een propere lei aan een nieuw hoofdstuk van zijn leven en carrière kan beginnen. Heard zou dan weer 2 miljoen euro van Depp krijgen, maar lijkt de grote verliezer te zijn.

Het was in ieder geval een proces dat heel sterk gemediatiseerd werd en waarbij beide kampen uitgesproken voor- en tegenstanders hadden. Ook de getuigen en experten die werden opgeroepen in de rechtbank zijn breed bediscussieerd geweest, niet in het minst door enkele opvallende uitspraken en uiteenzettingen. Genoeg materiaal voor een verfilming, zo moet één TikTokker gedacht hebben.

Margot Robbie

En dus fantaseerde die erop los welke acteurs en actrices de verschillende spilfiguren in het proces zouden kunnen vertolken in een hypothetische film. Zo zou Robert Downey Jr. de rol kunnen oppikken van Johnny Depp hemzelve. Amber Heard zou dan weer vertolkt worden door de Australische actrice Margot Robbie. Eva Longoria lijkt inderdaad heel hard op Depps advocate Camille Vazquez. En de markante Dr. Spiegel zou zo een broer kunnen zijn van acteur Christopher Lloyd.

Foto: TikTok