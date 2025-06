Sarah Puttemans verbaast fans met deze bikinifoto’s: “Schoonheid!”

Op 25 juni vierde Sarah Puttemans haar 26ste verjaardag.

En rond die dag deelde ze op Instagram ook een hele reeks foto’s met haar meer dan 279.000 volgers. Daaruit blijkt dat Sarah een wel erg geslaagde verjaardagsviering achter de rug heeft.

We zien de dame onder andere in bikini de revue passeren. “Summer in Saint-Tropez 🤍”, schrijft ze bij één van de fotoalbums. En haar fans? Die zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Schoonheid!”

In geen tijd verschijnen er lovende reacties bij de posts. “Schoonheid”, klinkt het. “Die vijfde foto”, gaat het verder. “Wauw, babe”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even naar wat Sarah Puttemans allemaal gedeeld heeft en druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.