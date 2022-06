Vrouw wordt beste vrienden met misschien wel het schattigste spinnetje ter wereld! (video)

We begrijpen het: spinnen zijn akelig. Maar we willen dit ook meteen nuanceren: de mééste spinnen zijn akelig. Of dat ook gezegd kan worden van dit ongelooflijk schattig kereltje, dat durven we ter discussie stellen. En zo ook TikTokster ‘ZooZapping’ die de beste vrienden wordt met het spinnetje in kwestie.

ZooZapping is gek van spinnen en reptielen. Haar TikTok-kanaal puilt dan ook uit van de filmpjes rond haar “dierbare huisgenoten”. Een doorsnee mens zou er zijn slaap voor laten om tussen haar huisdiertjes te zitten, maar ZooZapping zelf vindt het allemaal best ok. Eén wezentje kan echter ook op veel bijval rekenen van de rest van de wereld: een klein springspinnetje.

”Heel knap!”

En de beelden van het ding – zo groot als een speldenkopje trouwens – gingen de wereld rond. Maar liefst 17 miljoen (!) keer is haar video bekeken tot nu toe. “Ik ben echt verliefd op hem”, zo vertelt ze. “Enorm bedankt voor al jullie steun en lieve woorden. (Behalve jullie die spinnen doden…”).

Foto: TikTok