Feestend koppeltje wil even met champagne spuiten. Maar dat gaat FOUT! (fails)

Een stevig feestje bouwen, kan best leuk zijn!

Dat was onderstaand koppel duidelijk ook aan het doen. We zien het olijke duo zich amuseren aan een zwembad. De twee staan klaar om elks een flesje champagne leeg te spuiten. Alleen maakt de dame één cruciale fout. Ze richt tijdens het schudden de fles naar haar gezicht. Nu kan je al drie keer raden wat er niet veel later gebeurt. En de man? Die heeft niets in de gaten!

Failcompilatie

Aangezien we het nooit netjes vinden om maar één pechvogel in de kijker te zetten, voegen we een nog meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd goed, hier op Zita! Veel kijkplezier…

Foto: still – Bron: VKMag