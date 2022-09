Agressieve chauffeur probeert wagen in te halen, maar dan gebeurt DIT! “Z’n verdiende loon!” (video)

Opvallende video uit Australië, waar een koppel te maken had met een zeer agressieve chauffeur die hen steeds opnieuw op allerhande mogelijke manieren trachtte in te halen.

De beelden dateren van 10 augustus rond 9u15 ‘s morgens. Een camera achteraan de auto legde vast hoe de bestuurder van een grijze achterligger verschillende gevaarlijke manoeuvres uitvoerde om in te halen. Zo reed hij door struikgewassen op het fietspad om zich nadien over de middenberm te gooien in een verhoopte poging de wagen voor hem voorbij te steken.

Verdiende loon

De bestuurder die alles op camera vastlegde stapte uiteindelijk uit om de man te confronteren, maar die zette zich meteen in achteruit om te ontkomen. Hij zou achteraf gearresteerd worden. In de commentaren brengt de brengt Marty Phillips, van wie het filmpje is, meer duiding: “De politie vertelde me dat hij negatief heeft getest op drugs en alcohol, maar dat het hier gaat om een klein kwaad mannetje dat een slechte dag had. Normaal stap ik ook niet uit m’n wagen voor zoiets, maar deze kerel was duidelijk een gevaar op de openbare weg. Bij het kruispunt stond er ook een groepje kinderen net buiten beeld, dus zag ik me genoodzaakt hem te confronteren.”

Foto: YouTube