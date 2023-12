Dames poseren bij fontein. Maar dan? KLETSNAT! (fails)

Dan wil je eens leuk poseren…

Voor een mooie foto of tof filmpje zet je liefst even je beste beentje voor. Dat deden ook onderstaande dames. We zien hoe ze zich vlak voor een fontein opstellen. Alles lijkt aanvankelijk prima te verlopen tot één van hen op een wel erg bijzondere wijze in het water tuimelt. Gevolg: een meer dan nat pak. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één (stel) pechvogel(s) in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!