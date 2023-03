Dame wil van trap schuiven, maar dat was GEEN goed plan: “Wat had ze verwacht?!” (fails)

Soms heb je van die plannen die achteraf toch niet zo geweldig bleken te zijn.

Onderstaande video is daar alvast een zeer duidelijk voorbeeld van. Zo zien we hoe een dame met een kussen bovenaan een trap staat. Haar plan? Van de trap schuiven. De uitvoering? Laat ons zeggen dat die ‘niet optimaal’ was.

“Wat had ze nu verwacht?!”

De beelden gaan momenteel viraal op Instagram. “Wat had ze nu verwacht?”, vraagt iemand zich af. “Is alles oké met haar? Moeten we geld inzamelen?”, grapt een ander nog… Aangezien we deze dame niet als enige ‘pechvogel’ in de kijker willen zetten, voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier op Zita!