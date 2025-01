Dame wil op boot springen, maar dan? KLETSNAT! (fails)

Soms heb je de boot gemist. En dan kan je dat maar beter aanvaarden.

Maar daar dacht onderstaande dame duidelijk anders over. We zien hoe ze bij enkele boten staat. Al snel wordt duidelijk wat haar plan is; ze wil op één van de boten springen. Toch is de afstand relatief groot. Een niet onaardige sprong zal dus nodig zijn. Maar daar gaat het duidelijk goed mis. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Fails

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet mooi om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…

Foto/bron: VKMag