Hond wil stiekem zijn slag slaan, maar kat grijpt meesterlijk in! (video)

Weer een reden waarom katten en honden niet altijd even goed overeenkomen…

Verraad van het hoogste niveau! Zo zou je onderstaand tafereeltje kunnen omschrijven. Hoewel de twee hoofdrolspelers schijnbaar liefdevol samenleven, lijkt hun band toch niet helemaal prima in de haak te zitten.

Aanvankelijk zien we een hond die naar wat lekkers kijkt. Echter lijkt de viervoeter door te hebben dat hij gefilmd wordt. Dat is natuurlijk snel opgelost, want de hond in kwestie draait de camera weg van de plaats delict.

Kat grijpt meesterlijk in!

Onze hongerige vriend had er duidelijk niet op gerekend dat er een sluwe medebewoner op de loer lag. Die camera die eerst vlotjes weggedraaid werd? Wel… Laat ons zeggen dat je best even kijkt naar wat er zich juist afgespeeld heeft.