Dame probeert op gigantische kerstbal te kruipen, maar dat loopt PIJNLIJK af! (video)

Ach, toch maar weer plezier gehad!

Wat doe je als je een enorme kerstbal tegenkomt op straat? Er proberen op klimmen, uiteraard. Dat was althans het plan van onderstaande vrouw, die haar vriendinnen inschakelt om haar een zetje te geven.

Korte klim

Veel hulp heeft ze echter niet aan hen, want letterlijk één seconde nadat ze aan haar klimavontuur begint, smakt ze tegen de grond. Gelukkig kan ze er wel om lachen, net als de kijkers. “Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig”, “Het perfecte object om op te klimmen…”, “Dat gaat ze morgen voelen”, en “Daar was ze duidelijk niet klaar voor”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram