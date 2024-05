Man wil tonen wat hij kan met zijn drone. Maar dan? WOOPS! (fails)

Er staat weer een leuk filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’ voor je klaar.

Het is de drone droom van velen om ooit eens met een drone te kunnen vliegen. Onderstaande kerel heeft geluk, want hij bezit zelf een bescheiden toestelletje. Althans, hij hád het in zijn bezit. Want na wat hij uitgespookt heeft op een boot, ziet hij zijn geliefde vliegertje nooit meer terug. Een drone armer, maar wel een virale video rijker. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar: