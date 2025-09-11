Dame poseert aan zee, maar zo’n grote golf had ze nooit verwacht! (video)

Da’s pech, telefoon weg!

Aaah, de zee! Rustgevend, maar ook behoorlijk onvoorspelbaar. Dat ontdekte de vrouw in onderstaande video aan den lijve. Terwijl haar telefoon filmt, poseert ze voor het azuurblauwe water. Maar het water blijkt plots veel krachtiger dan ze dacht…

Waarschuwing

Het filmpje werd massaal bekeken. “Ik wist dat dat ging gebeuren”, “Succes met je telefoon”, en “Moeder Natuur blijft onverslaanbaar”, klinkt het in de reacties. Sommigen waarschuwen haar ook: “Dat water sleurt je mee en brengt je midden in de oceaan! Wees voorzichtig op zulke stranden”, lezen we verder.

Foto: Instagram