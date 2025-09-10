Bowlen gaat GEVAARLIJK mis, maar het resultaat is wel héél straf! (video)

Of hij er ook de volle tien punten voor kreeg, is een ander verhaal…

Op geestige beelden is te zien hoe een man een worp doet met een bowlingbal. Dat loopt echter grandioos fout, want de bal vliegt helemaal naar een andere baan. Gek genoeg raakt hij de kegels daar perfect: een strike dus. De verbazing bij de man zelf én zijn vrienden is des te groter.

Geen fail

De tien punten krijgt hij wellicht niet, maar het is wel een verhaal om over naar huis te schrijven. Het filmpje werd gedeeld op een Instagramaccount dat vooral fails deelt, maar dit lijkt ons eerder een uitzondering. “Waar is de fail?”, vraagt ook een kijker zich af.

Foto: Instagram