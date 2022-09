Dame op vliegtuig betrapt getrouwde vrouw die Tinder-meldingen krijgt: “Zeg het tegen haar man!” (video)

Een TikTokster heeft een video gepubliceerd waarin ze een gehuwde dame met kinderen betrapt op het gebruik van Tinder. Vliegtuigpassagier Karima filmde hoe de vrouw in kwestie Tinder-meldingen binnenkreeg.

Ondanks dat je op een vliegtuig meestal een Netflix-momentje inlast of je ogen even laat rusten, kon een TikTokster het niet laten om even mee te gluren op de smartphone van een medepassagier. Tot haar verbazing merkte ze dat de vrouw maar liefst 22 Tinder-meldingen had ontvangen. Op zich niets mis mee, ware het niet dat de dame een trouwring droeg en met manlief en de kinderen op het vliegtuig zat.

”Open relatie?”

”Kijkend naar een vrouw die aan het chillen is op het vliegtuig met haar echtgenoot, kinderen, een trouwring en 22 Tinder-meldingen”, zo laat Karima niet misverstaan in haar TikTok-video. “Misschien hebben ze een open relatie? Ik ben in de war”, noteert ze nog bij het filmpje. De beelden worden druk bekeken en de video zelf kon al rekenen op bijna 300.000 likes en 3000 comments.

Foto: TikTok