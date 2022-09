Meisje ontsnapt aan de dood nadat auto bijna op haar inrijdt: “Dit scheelde centimeters” (video)

Ongelooflijke beelden uit het Amerikaanse San Mateo, in de staat Californië. Daar wist een meisje op een step door het oog van de naald te kruipen toen een aanstormende auto haar op een haartje mist. Een dashcam legde het hele gebeuren vast.

Toen een vader met zijn twee jonge kindjes de straat overstak op een kruispunt, negeerde een donkere SUV-auto de flikkerende voetgangerslichten. Als bij wonder reed hij rakelings voorbij het meisje op de step. De feiten speelden zich af op 14 september, omstreeks 8u00 ’s ochtends. Internetgebruikers zijn zwaar onder de indruk van de beelden en de video wordt dan ook druk gedeeld.

Veilig en wel

De autobestuurder zou zich nadien hebben omgekeerd en gemeld hebben bij het politiebureau en de stad en daar zijn ze uiteraard niet mals voor de chauffeur. Het meisje is geschrokken, maar gelukkig veilig en wel. Stadsmanager Drew Corbett liet in een persbericht verstaan: “Als ouder zijn deze beelden extra hard om te bekijken, dergelijk incident zou nooit mogen gebeuren. Ondanks dat de voetgangerslichten werkten, liet de onervaren chauffeur toch na om te stoppen. Wanneer zoiets gebeurt, moeten we ons afvragen waarom en actie ondernemen. Daarom zullen we op korte termijn de voetgangersvisibiliteit ginds opkrikken en de snelheidsnorm verlagen. Ook op lange termijn bekijken we nog extra maatregelen.”

Foto: Streamable