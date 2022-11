Dame laat man geen seconde alleen met andere vrouw: “Mijn huwelijk heeft regels” (video)

Maak kennis met Jaden en Andy McGrew, een vrouw en man met een naar eigen zeggen fantastisch huwelijk. In enkele TikTok-video’s gunnen ze de rest van de wereld een blik achter de schermen van hun relatie. “Ons huwelijk heeft regels”, zo stellen ze. En het zijn die regels die nogal wat discussies losweken.

Een koppel heeft op TikTok onthuld dat hun huwelijk gebouwd is op enkele zeer nauwkeurig te volgen regels. Eéntje daarvan is bijvoorbeeld dat ze beiden nooit alleen zijn met een persoon van het andere geslacht. Jaden en Andy McGrew hebben redelijk wat zaken verbannen uit hun leven en die zijn best controversieel te noemen. “De regels werken voor ons, dus waarom niet?”, zo weerleggen ze de kritiek. “We hebben heel wat commentaar gekregen op verschillende video’s die we posten rond de zaken die we doen in ons dagelijkse leven. Dit zijn dingen die we samen besproken en beslist hebben in onze relatie over een hele periode.”

Vertrouwen

”Dit zijn gewoon zaken die werken voor ons in onze huidige levensfase. We zijn eerlijk gezegd wat in shock over hoe controversieel onze regeltjes eigenlijk zijn”, zo vertellen ze aan het Amerikaanse Fox News. Eén van de grote regels is dat ze steeds een ‘live locatie’ met elkaar delen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Alleen zijn met iemand van het andere geslacht is ook uit den boze. Velen denken dan ook dat er geen vertrouwen is binnen hun huwelijk. “Hoe dikwijls controleren jullie elkaar? Dit lijkt me echt dat er een vertrouwensprobleem is!”, zo laat iemand weten onder de video’s.

Foto: TikTok