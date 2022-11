Alternatieve manier om Maltesers te eten gaat viraal: “Dit is GENIAAL!” (video)

Fan van Maltesers? Wel, dan is deze video ongetwijfeld eentje voor jou. Een vrouw heeft ongetwijfeld voor een nieuwe boost in Maltesers-verkopen gezorgd toen ze haar alternatievere en naar eigen zeggen “heerlijke” methode deelde hoe zij van Maltesers geniet. En jawel, het woord “geniaal” viel talloze keren in de comments.

De iconische lekkernijen eten we doorgaans gewoon vanuit het handje. En dat deed een TikTokster ook tot ze de Maltesers ook als ontbijtgranen begon te eten. “Heel simpel en eenvoudig, maar ook overheerlijk”, zo beweert ze. “Vertrouw me!”, geeft ze nog aan in haar TikTok-video. Ondertussen werd het filmpje al meer dan een miljoen keer bekeken en hebben talloze mensen haar methode ook geprobeerd. Het overheersende oordeel? “Dit is geniaal!”

”Proberen!”

In de comments onder de video is het momenteel een rollende sneeuwbal die maar niet aan stoppen lijkt te denken. Vele TikTok-gebruikers zijn dan ook geïnspireerd, niet alleen door het filmpje, maar ook door de vele positieve reacties. “Ik kan mijn schoenen niet vlug genoeg aandoen om naar de winkel te gaan”, zo laat iemand weten. Andere personen taggen hun vrienden met de boodschap dat ze dit zo snel mogelijk moeten proberen. Nog iemand anders laat weten dat ze dit ook doet met Maryland-minikoekjes.

Foto: TikTok