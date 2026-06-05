Dame denkt dat glazen deur openstaat, maar helaas… (video)

Glas is dan ook zo doorzichtig!

Een glazen deur is handig omdat ze veel licht binnenlaat in je huis. Langs de andere kant moet je natuurlijk wel beseffen dat er een deur staat, anders loop je het risico ertegenaan te lopen.

Ook al overkomen

Dat is exact wat er gebeurde bij de dame in onderstaande video. “Je hebt je gezicht op het glas achtergelaten”, lacht iemand in de reacties. “Ik veroordeel haar niet, want mij is dat ook al overkomen”, schrijft een andere kijker. “Ze keek nog even rond of iemand het gezien had, en nu ziet de hele wereld het”, grapt nog iemand.

Foto: YouTube