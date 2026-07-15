Maradona geeft Harry Kane scooptips: video gaat viraal vlak voor halve finale (video)

Een korte video waarin voetballegende Diego Maradona Harry Kane laat zien hoe je doelpunten maakt, legt het internet in vuur en vlam net voor de halve finale.

Een onverwachte video verovert de sociale media: Diego Maradona, de iconische Argentijnse voetballer, lijkt Harry Kane te coachen in het maken van doelpunten. Dit fragment duikt op vlak voor een belangrijke halve finale en zorgt voor heel wat furore op platforms zoals Instagram en TikTok.

In de beelden zien we Maradona duidelijk tips geven aan Kane, die bekend staat als een van de beste spitsen van zijn generatie. De video combineert nostalgie met hedendaagse voetbalpassie, wat veel fans aanspreekt en voor een virale boost zorgt.

Waarom raakt deze video zo veel mensen?

De charme van het filmpje zit hem in de unieke ontmoeting tussen een legende en een topvoetballer van nu. Supporters vinden het fascinerend hoe Maradona, wiens voetbaltalent legendarisch is, zijn kennis deelt met Kane, die zelf al indrukwekkende cijfers kan voorleggen.

Op sociale media reageren fans enthousiast, sommigen noemen het een ‘historisch moment’ terwijl anderen hopen dat Kane de halve finale net zo kan domineren als Maradona dat ooit deed. Deze mix van oud en nieuw maakt het fragment bijzonder en actueel.

Of het nu echt een coaching sessie was of een geënsceneerd moment, de video brengt voetbalfans samen en zet aan tot dromen over grootsheid op het veld.