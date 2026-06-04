Man is eerst niet bang van jonge alligator, tot die op hem afstormt… (video)

Rennen maar!

Op beelden is te zien hoe een man aan de rand van een vijver staat wanneer hij merkt dat er een kleine alligator uit het water komt. Aanvankelijk deinst hij rustig terug, maar even later beseft hij dat zelfs kleine alligators gevaarlijk snel kunnen zijn.

Zigzagpatroon

Het filmpje werd massaal bekeken. “De natuurlijke selectie aan het werk”, lacht iemand. “Turbo ingeschakeld”, klinkt het ook. “Leuk weetje: als een alligator je achtervolgt, ren dan in een zigzagpatroon. Daardoor vertraagt hij, omdat hij vooral perifeer zicht heeft. Anders heeft hij je in een oogwenk te pakken”, geeft nog iemand een tip.

Foto: YouTube