Compilaties rond ‘idioten in auto’s’ blijven kijkers verbazen: “Ik snap niet hoe sommige mensen aan hun rijbewijs komen” (video)

Het YouTube-kanaal Clip Central publiceert sinds een jaar compilatievideo’s van bizarre ongelukken op de openbare weg. ‘Idiots in Cars’, zoals ze de rubriek zelf noemen. Ondertussen publiceerden ze al video nummer 102 (!) en fans lijken er maar niet genoeg van te krijgen.

“Het doet me pijn om te weten dat, de reden waarom we van deze video’s kunnen of mogen genieten zonder dat er constant beeldmateriaal wordt gerecycleerd is door het feit dat er een gigantisch aantal idioten op de weg rijdt”, zo laat een gevat persoon weten. “Ik vraag me zelfs af of een heel deel van die gekken wel hun rijbewijs überhaupt hebben?!”, laat iemand anders weten.

Wat er ook van zij, praktisch elke video haalt wel enkele honderdduizenden kijkers, wat misschien net zoveel zegt over de hoeveelheid ramptoeristen. Het kanaal bestaat nu net 1 jaar en wordt regelmatig opgepikt door het YouTube-algoritme.

Foto: still YouTube