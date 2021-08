Nieuwe hobby voor Britney Spears: “Het werd me allemaal eventjes teveel” (video)

De soap rond popzangeres Britney Spears blijft in een hoog tempo verder razen, al probeert La Spears af en toe haar hoofd leeg te maken en rust te vinden. Op Instagram deelde ze gisteren dat ze zich op een nieuwe hobby heeft geworpen: schilderen. En dus haalde ze een gigantisch wit papier en verf.

“Zoals jullie weten is er momenteel veel verandering aan de gang in mijn leven”, zo vertelt ze. “Het werd me allemaal eventjes teveel en dus ging ik naar Michael’s en kocht ik me wit papier en verf. Ik wilde kleur zien en dus knoei ik er maar op los! Ok, ik ben geen professionele schilder maar het voelde alsof ik dat wel was.”

“Mijn echte kleuren”

“Dit drukt uit hoe ik me voel momenteel. Rebels, kleurrijk, fel, gedurfd, spontaan, magisch. Mijn echte kleuren. En als je héél goed kijkt, dan kan je zelfs een vis zien!”, zo besluit ze de tekst bij de video.

