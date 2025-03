Comédienne steekt heerlijk de draak met bikinifilmpje van influencer: “Je bent de beste!” (video)

Celeste Barber tovert weer een glimlach op de gezichten van haar fans!

De populaire comédienne heeft op Instagram maar liefst 9.6 miljoen volgers. Die krijgen regelmatig nieuwe beelden voorgeschoteld van de dame. En ook deze keer gaat het weer om een heerlijke parodie.

Zo steekt Celeste nu de draak met een filmpje van een influencer. De dame in kwestie poseert in bikini. “Ik ben 35 en ik schaam me niet om dat toe te geven”, staat er als ietwat bizarre tekst op de beelden. “Waarom zou iemand zich daar om moeten schamen?”, vragen velen zich namelijk af.

“Je bent de beste!”

Nadien zien we de versie van Celeste Barber. “Ik ben 42 en wil er godverdomme niet over praten”, reageert de comédienne op sarcastische wijze. “Je bent de beste”, reageert iemand op de parodie. “Eén van jouw leukste filmpjes”, gaat het verder. “Je bent zo geweldig”, besluit een laatste kijker nog. Druk even op de afbeelding om het filmpje te starten.