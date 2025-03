Kerel wil in de fitness even tonen wat hij kan. Resultaat? PIJNLIJK! (fails)

Stoer doen in de fitness is niet altijd zonder gevaar.

Wie vaak naar de fitness gaat, weet als geen ander dat je limieten kennen minstens even belangrijk is als ze opzoeken. Wat je vooral niét mag doen, is duidelijk over je limieten gaan. Dat is helaas wat onderstaande kerel wél gedaan heeft. En dat is niet zonder gevolgen gebleven, zo blijkt. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het wederom niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een zeer uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…