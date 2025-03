Een betere slaapplek is er niet.

De chihuahua in onderstaand filmpje heeft het getroffen met zijn baasje. Wanneer hij moe is, mag hij zo dicht mogelijk bij haar liggen – in haar T-shirt. Lekker knus en warm!

Kusje geven

Dat de lieve viervoeter geniet, is meteen duidelijk wanneer hij met zijn koppie boven het T-shirt uitkomt en zijn baasje een kusje geeft. “Zo schattig!”, klinkt het in de reacties. En daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn!

Foto: YouTube