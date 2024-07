Bruidegom krijgt stiekem pikante foto’s van zijn bruid tijdens huwelijksfeest. Zijn reactie? HILARISCH! (video)

Aan zijn gezicht te zien was het écht de mooiste dag van zijn leven…

Op TikTok gaat momenteel een filmpje aardig viraal. Het gaat om beelden die gemaakt werden tijdens een huwelijksfeest. In de hoofdrol? De bruidegom van dienst. De man zit nietsvermoedend aan tafel wanneer hij plots een eerste sexy foto van zijn bruid krijgt…

“Kijk hoe mijn man pikante foto’s van mij krijgt tijdens de receptie”, schrijft de bruid bij het filmpje. De gezicht van de kersverse bruidegom spreekt dan ook boekdelen. Verrast, verbaasd, blij, behoorlijk in verlegenheid: al deze emoties passeren aan een rotvaart de revue. En dan moet het tweede plaatje nog komen!

“Hij was echt aan het zweten!”

De reacties op de video zijn zeer lovend. “Hij was echt aan het zweten 😂”, klinkt het. “Dit is geweldig. Het was ongetwijfeld hun beste nacht ooit”, gaat het verder. “Ik wil dit zo graag doen op mijn trouw”, besluit een laatste kijker nog. Is een nieuwe trend geboren? Kijk en oordeel vooral zelf maar even…