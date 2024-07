Dame wil poseren voor agent, maar dat bleek geen goed idee: “Dat ziet er pijnlijk uit!” (video)

Op TikTok is een video viraal gegaan waarin een vrouw een gedurfde foto wil nemen achter de rug van een agent, maar karma slaat meteen toe…

Op de videobeelden zien we hoe een vrouw op het strand wandelt langs een houten steiger. Daarop staat een agent die met zijn armen op de reling leunt. De dame ruikt haar kans om stiekem een foto met hem te laten maken. Ze trekt zich omhoog op de reling, maar dan haakt haar voet vast achter het hout waardoor ze pardoes op de grond smakt. Gelukkig hield ze er geen verwondingen aan over.

Hilariteit en bezorgdheid

Het filmpje werd al meer dan 60 miljoen keer bekeken. “Ik zou wenen en gewoon naar huis gaan”, “Oh mijn God, is alles oké met haar? Dat ziet er pijnlijk uit!”, “Ik kan niet stoppen met hiernaar te kijken”, en “Dit is zo grappig!”, klinkt het in de reacties.

Foto: TikTok