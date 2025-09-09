Matrassen op dak van auto vervoeren was GEEN goed idee: “Iemand slaapt niet goed vannacht” (video)

Hup, weg matras!

Matrassen vervoeren op je auto vraagt de nodige voorzorgsmaatregelen, en al zeker als je beslist om ermee de autostrade op te rijden. Dat liep behoorlijk fout in onderstaande video. Een Amerikaanse chauffeur had twee matrassen vastgebonden op het dak van zijn wagen, maar een passagier filmde hoe ze er even snel weer af vlogen.

Kritiek

Het filmpje werd massaal bekeken en lokt heel wat kritiek uit. “Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat je, als je matrassen op het dak van je wagen vervoert, best de kleine baantjes neemt en traag rijdt”, “Als je in de zijspiegel kijkt, zie je de vrachtwagen de matras ontwijken”, en “Iemand slaapt vannacht niet zo comfortabel…”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram