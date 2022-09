Beelden van stripster in rusthuis zorgen voor ophef: “Het spijt ons!” (video’s)

Opmerkelijke beelden uit Taiwan.

Daar werd vorige week het ‘Midherfstfestival’ gevierd. Ook in een lokaal rusthuis werden kosten noch moeite gespaard om de bewoners een leuke tijd te bezorgen. ’t Jaar voordien hadden de festiviteiten al niet kunnen plaatsvinden wegens de pandemie. Hoog tijd dus, dachten ze blijkbaar, om die schade stevig in te halen.

“Het spijt ons”

Beelden van wat er zich in het rusthuis afspeelde, gaan momenteel viraal op sociale media. Daar zorgen ze ook voor de nodige ophef. We zien hoe een stripster een oudere man een best aangename ‘oude dag’ bezorgt. Maar niet iedereen is dus even blij met de beelden. Een woordvoerder van het bewuste rusthuis heeft ondertussen al van zich laten horen. “De bedoeling van het evenement was om de bewoners te vermaken en blij te maken. Het spijt ons voor de ophef die dit veroorzaakt heeft”, klinkt het. Ach, ’t is eens iets anders dan een zoveelste bingo-avond zeker? Kijk gerust zelf even, maar weet dat de beelden dus eerder pikant van aard zijn.





