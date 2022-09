Kerel bewijst waarom je best je handen NIET in je zakken steekt tijdens het fietsen! (video)

Yes, ’t is weer eens tijd voor een filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’!

Toen we nog wat jonger waren, was er niets zo stoer als zonder handen aan het stuur kunnen fietsen. Tegen moeders wens, uiteraard… Een goed idee was dat dus natuurlijk niet, maar je handen zelfs in je zakken steken tijdens het ‘besturen’ van een fiets is sowieso nóg een stapje verder in de foute richting!

Pijnlijk

De video, waarin we dus een man zien fietsen met z’n handen in zijn zakken, kan maar als waarschuwing dienen. Want het lukt onze ‘fietsheld’ van dienst niet om op tijd z’n beide handen weer aan het stuur te krijgen. Da’s nochtans nodig, want hij moest al lang vol in de rem kunnen zijn gegaan voor een auto die het hele baanvak blijkbaar nodig heeft. Kijk maar…

Foto: still – Bron: VKMag