Dame in bikini wil sensueel poseren op het strand. Maar dan? KLETSNAT! (video’s)

Voor de ‘likes’ en de ‘shares’ moet je soms ver gaan.

Dat bewijzen onderstaande video’s, die we even van Instagram-account ‘Influencers in the Wild’ geleend hebben. Op die pagina passeren wel vaker straffe stoten van influencers de revue. En dat zorgt steevast voor grappige of ronduit bizarre toestanden.

Kletsnat!

Neem nu de eerste dame… Zij was van plan om een mooie foto op het strand te maken. Even poseren nabij het water leek haar dus een prima idee. En daar valt zeker wat van te zeggen. Maar de dame lag duidelijk iets té dicht bij de golven. Het resultaat? Wel… Kijk maar even naar het eerste filmpje. En scrol nadien gerust even verder voor nog meer knotsgekke toestanden. Veel kijkplezier!

Foto: Instagram