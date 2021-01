De situatie verkeerd inschatten, zo heet dat dan. Een automobilist in het Russische Rossosh negeerde fijntjes het rood licht aan een spoorweg en probeerde nog snel over te steken. Met de nadruk op ‘probeerde’, want de trein smakte tegen de zijkant van het voertuig.

De beelden dateren van 7 januari en komen uit Rossosh, gelegen in de Voronezh-regio in Rusland. De video gaan sinds kort rond op het internet en kan op heel wat commentaren rekenen. “Die kerel zal wat vodka moeten drinken om de pijn door te spoelen”, zo grapte iemand.

”Dom!”

Anderen waren iets minder luchtig. “Die bestuurder is zo dom! Oversteken wanneer er een trein onderweg is, hoe dom kan je zijn?”, zo liet een ander persoon weten. De automobilist in kwestie kwam er gelukkig met de schrik van af.

Foto: still video YouTube