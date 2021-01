Misschien wel de kortste en knulligste achtervolging ooit op beeld vastgelegd, deze vluchtpoging van een bestuurder onder invloed in Nederland. De Politie Landelijke Eenheid probeerde de man te onderscheppen, maar veel moeite moesten de agenten niet doen.

De eenheid had de chauffeur op de snelweg al snel in de gaten en maande hem aan de afrit te nemen. Even leek dat ook het geval te zijn, maar al snel werd duidelijk dat de bestuurder niet van plan was zich aan de kant te laten zetten. Alleen… door zijn manoeuvre om de politie te ontlopen, kwam hij in een gracht terecht. Meteen goed wakker.

Aangehouden

De 17-jarige bestuurder werd uiteindelijk aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. Hij kreeg ook bekeuringen voor het rijden zonder rijbewijs, het negeren van aanwijzing en het rijden over een puntstuk. Op het internet zijn de commentaren in ieder geval niet mals voor hem. “Meest kansloze vluchtpoging ooit”, zo laat iemand weten. “En de prijs voor ‘verkeerde autokeuze voor terreinrijden’ gaat naar…”, grapte een andere persoon.

Foto: still video YouTube