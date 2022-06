‘AGT’-jurylid Simon Cowell gelooft z’n ogen niet wanneer Belg DIT met hem doet: “Ongelooflijk!” (video)

Straffe toeren tijdens ‘America’s Got Talent’ waar Chris Ume en zijn kompaan Tom Graham een onvergetelijke performance gaven aan juryleden Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum en Sofia Vergara. Met hun bedrijf Metaphysic wisten de Belg en Australiër eerder al de wereld te veroveren.

In ‘America’s Got Talent’ laten de twee hun kunstjes rond artificiële intelligentie en zogenaamde deep fakes zien wanneer ze de echte zanger Daniel Emmet doen samensmelten met een deep fake-versie van jurylid Simon Cowell. Emmet, die eerder al deelnam aan ‘America’s Got Talent’ zo’n 4 jaar geleden, vertelde dat hij niet lang moest nadenken om in te gaan op het voorstel van Ume en Graham. “Ik ben een grote fan van hun werk”, zo gaf hij aan de jury mee.

Tom Cruise

De Limburger Chris Ume ging al enkele keren viraal met zijn deep fake-technologie, niet in het minst met de TikTok-video’s van een valse Tom Cruise. Hij schakelde daarvoor ook een echte acteur in die met beeldmateriaal en AI-technologie omgetoverd werd tot Cruise hemzelve. Het zorgde voor hilarische filmpjes en bekendheden als Justin Bieber waren er compleet mee weg. Benieuwd wat Ume en Graham nog voor ons in petto hebben!

Foto: YouTube