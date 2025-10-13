5 Netflix-films om met de kinderen te kijken tijdens Halloween!

Een film vinden die het hele gezin in de juiste halloweensfeer brengt — zonder dat de kinderen midden in de nacht overstuur wakker worden van een spook of monster — is bijna een onmogelijke opdracht. Je hebt de juiste mix nodig van spanning en humor, een vleugje magie, en net genoeg mysterie om iedereen zin te geven om hun kostuum aan te trekken en op snoepjacht te gaan. Gelukkig staat Netflix vol met pareltjes voor een geslaagde Halloweenavond: grappig, lief én een beetje griezelig.

Hier zijn 5 perfecte films om samen met de kinderen te kijken tijdens Halloween:

1. Nightbooks

Gebaseerd op het kinderboek van J.A. White. Alex is een jongen met een passie voor enge verhalen. Maar wanneer hij wordt opgesloten door een kwaadaardige heks in haar appartement in New York, verandert zijn kennis van horror in een kwestie van overleven. Samen met Yasmin, die eveneens gevangen zit, ontdekt hij dat hij elke nacht een nieuw eng verhaal moet vertellen om in leven te blijven…

2. Erax

In deze korte maar spannende film ontsnappen een paar ondeugende, monsterlijke wezens uit een magisch sprookjesboek. Ze zorgen voor chaos in het huis van tante Opal en haar nichtje Nina — met hilarische en hartverwarmende gevolgen.

3. Hotel Transylvania

Graaf Dracula is niet zomaar een vampier, maar ook een overbeschermende vader. Wanneer een menselijke bezoeker zijn oog laat vallen op zijn dochter, raakt de rust in zijn luxueuze hotel voor monsters volledig verstoord.

4. The Curse of Bridge Hollow

Wanneer een oud, kwaadwillig wezen de Halloweenversieringen tot leven wekt, moeten een vader en zijn tienerdochter de handen ineenslaan om hun stad te redden van totale chaos.

5. Troll

Een enorme explosie in de Noorse bergen wekt een eeuwenoude trol tot leven. Terwijl het wezen richting Oslo trekt, probeert een dappere paleontologe hem te stoppen voordat het te laat is.

Via Streamnews.be