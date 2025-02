‘Vaiana 2’ komt binnenkort naar Disney+!

Goed nieuws voor Disney-fans! ‘Vaiana 2’ verschijnt op 12 maart op Disney+, dus je kunt binnenkort vanuit je eigen huiskamer genieten van haar nieuwste avontuur.

Het langverwachte vervolg is een enorme hit en heeft wereldwijd al meer dan een miljard dollar opgebracht! Daarmee staat de animatiefilm in de top drie van best verdienende films van 2024.

Muzikaal avontuur

In dit nieuwe muzikale avontuur gaan Vaiana, Maui en een stel bijzondere zeelieden opnieuw op pad. Na een mysterieus teken van haar voorouders vaart Vaiana uit naar onontdekte, gevaarlijke wateren om een epische missie te volbrengen. Met muziek van Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i en Mark Mancina belooft dit een waar spektakel te worden.

Zet 12 maart in je agenda – ‘Vaiana 2’ komt naar Disney+!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube