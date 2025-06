HBO onthult trailer van seizoen 3 van The Gilded Age

HBO heeft de officiële trailer vrijgegeven voor het derde seizoen van The Gilded Age, de Emmy®-genomineerde dramaserie van de hand van Julian Fellowes, de bedenker van Downton Abbey. Het nieuwe seizoen bestaat uit acht afleveringen en is vanaf maandag 23 juni te streamen op HBO Max.

Het verhaal:

De zogeheten Gilded Age in de Verenigde Staten was een tijd van ingrijpende economische en sociale veranderingen. Fortuinen werden gemaakt, maar succes kwam zelden zonder offers. Na de Operaoorlog is de oude elite verzwakt. De familie Russell probeert nu de absolute top van de New Yorkse samenleving te bereiken: Bertha jaagt op een nieuw sociaal hoogtepunt, terwijl George alles inzet op een gewaagd spoorwegproject. Aan de overkant van de straat zorgt Ada’s nieuwe maatschappelijke rol voor spanningen binnen het huishouden van de Brooks. Ondertussen zorgt Peggy’s prille romance met een arts uit Newport voor de nodige controverse. Terwijl New York in volle vaart de toekomst tegemoet raast, dreigen ambitie en sociale strijd de hoofdrolspelers alles te kosten wat hen dierbaar is.

Cast seizoen 3:

De derde reeks brengt opnieuw een indrukwekkende cast samen, met onder anderen:

Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Victoria Clark, Kate Baldwin, John Ellison Conlee, Michael Cumpsty, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Claybourne Elder, Amy Forsyth, Jack Gilpin, LisaGay Hamilton, Ward Horton, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Nathan Lane, Andrea Martin, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Paul Alexander Nolan, Kelli O’Hara, Patrick Page, Rachel Pickup, Taylor Richardson, Douglas Sills, Bobby Steggert, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Leslie Uggams, Merritt Wever, met Bill Camp en Phylicia Rashad.

The Gilded Age seizoen 3 vanaf 23 juni op HBO Max.