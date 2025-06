‘The Summer I Turned Pretty’: Prime Video onthult trailer van het laatste seizoen

Prime Video heeft de officiële trailer vrijgegeven van het derde en laatste seizoen van ‘The Summer I Turned Pretty‘, dat vanaf 16 juli 2025 exclusief te zien zal zijn op Prime Video.

Gebaseerd op de populaire trilogie van Jenny Han is de serie uitgegroeid tot een wereldwijd cultureel fenomeen. Het eerste seizoen, dat uitkwam in de zomer van 2022, werd meteen het meest bekeken programma op Prime Video tijdens het lanceringsweekend. De tweede reeks, die volgde in de zomer van 2023, verdubbelde die kijkcijfers al binnen de eerste drie dagen.

‘The Summer I Turned Pretty‘ is een meeslepend, generatie-overschrijdend drama dat draait om een tienermeisje, twee broers en de ingewikkelde liefdesdriehoek die hen verbindt. Tegelijkertijd onderzoekt de serie de band tussen moeders en hun kinderen, en de kracht van vrouwelijke vriendschappen. Thema’s zoals volwassen worden, eerste liefdes, gebroken harten en de magie van een perfecte zomer staan centraal.

Over seizoen 3 van ‘The Summer I Turned Pretty‘

Het is het einde van Belly’s voorlaatste jaar aan de universiteit, en ze kijkt uit naar nog een zomer in Cousins Beach met haar grote liefde Jeremiah. Alles lijkt voorspelbaar — tot een dramatische gebeurtenis haar eerste liefde, Conrad, opnieuw in haar leven brengt. Terwijl ze volwassen wordt en haar toekomst vorm krijgt, staat Belly voor een verscheurende keuze: welke broer heeft haar hart écht veroverd? Eén ding is zeker: deze zomer verandert alles.

The Summer I Turned Pretty – seizoen 3 vanaf 16 juli op Prime Video

