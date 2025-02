Goed nieuws voor fans van ‘Paradise’, de serie van Dan Fogelman op Disney+

Disney+ heeft bevestigd dat de spannende serie ‘Paradise’ van 20th Television een tweede seizoen krijgt! Dit politieke thrillerdrama is gemaakt door Dan Fogelman (‘Only Murders in the Building’, ‘This is Us’) en heeft niemand minder dan Sterling K. Brown (‘This is Us’, ‘American Fiction’) in de hoofdrol als agent Xavier Collins.

De serie speelt zich af in een ogenschijnlijk rustige en exclusieve gemeenschap, tot een schokkende moord alles op zijn kop zet en een onderzoek met grote gevolgen start.

Topcast

Met een cast vol toptalenten – onder wie Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin en Percy Daggs IV – wist ‘Paradise’ al snel indruk te maken. De serie scoorde maar liefst 7 miljoen views in de eerste week op Disney+ en Hulu en werd lovend ontvangen door zowel critici als het publiek. Op Rotten Tomatoes heeft de serie zelfs het Fresh-keurmerk gekregen!

Kan je niet wachten op het slot van seizoen 1? De voorlaatste aflevering verschijnt dinsdag en de grote finale is vanaf 4 maart te zien op Disney+.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube