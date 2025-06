‘Deep Cover’: Orlando Bloom stort zich in dolkomische undercovermissie

Met ‘Deep Cover’ staat er een heerlijk gekke mix van actie, humor en chaos voor je klaar op Prime Video. Met sterren als Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Nick Mohammed en Sean Bean belooft deze nieuwe actiekomedie pure fun voor je zomerse bingelijst.

In ‘Deep Cover’ draait alles om Kat (Bryce Dallas Howard), een improvisatiedocente die haar dagen normaal gezien op het toneel doorbrengt. Tot haar stuntelige leerlingen (Orlando Bloom en Nick Mohammed) haar meesleuren in een compleet bizar avontuur.

Plots krijgt Kat namelijk de kans om dé rol van haar leven te spelen – en dat op het scherp van de snee. In opdracht van een undercoveragent (Sean Bean) moet ze zich samen met haar groep voordoen als doorgewinterde criminelen om een Londens misdaadnetwerk te infiltreren. Wat begint als een spannend toneelstukje, loopt al snel volledig uit de hand. Want in de echte onderwereld is geen ruimte voor fouten…

Orlando Bloom zoals je hem nog nooit zag

Orlando Bloom gooit alle remmen los in deze rol vol humor en zelfspot – een heerlijke afwisseling van zijn stoere actiepersonages. Ook Bryce Dallas Howard schittert als energieke leading lady met een grote knipoog. Voeg daar Nick Mohammed (de komische revelatie uit ‘Ted Lasso’) en een verrassend luchtige Sean Bean aan toe, en je krijgt een cast die duidelijk met véél plezier speelt.

Impro, actie en véél fun

Verwacht snelle actiescènes, scherpe oneliners en een flinke scheut zelfrelativering. In ‘Deep Cover’ schuiven theater en keiharde criminaliteit op hilarische wijze in elkaar. Het resultaat? Een verrassend originele kijkervaring vol vaart en humor.

Waarom kijken?

‘Deep Cover’ is dé zomerfilm voor wie houdt van een originele insteek, een stevige portie actie en acteurs die zichtbaar plezier hebben. Bovendien zie je Orlando Bloom en Bryce Dallas Howard eens helemaal buiten hun comfortzone. Kijken dus!

‘Deep Cover’ is nu te bekijken op Prime Video.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube