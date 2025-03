‘My Family’: dit Italiaanse drama mag je niet missen op Netflix

Onder de radar gebleven, maar sinds 19 februari te zien op Netflix: de zes afleveringen van het drama My Family. Een echte verrassing, met rouw en bezinning als centrale thema’s.

Waar gaat het over?

Fausto, vader van twee kinderen, weet dat hij niet lang meer te leven heeft. Hij bereidt zijn familie, zijn twee zonen en zijn vrienden voor op een toekomst zonder hem. In een mix van chaos, verdriet en rouw moeten ze oude conflicten achter zich laten. Om samen vooruit te kunnen.

Overschaduwd door meerdere series die rond dezelfde tijd op Netflix verschenen, is My Family een aangrijpend drama dat verschillende emoties met elkaar afwisselt. Door de combinatie van flashbacks en humor zou deze Italiaanse serie kijkers kunnen aanspreken door zijn tempo en verfrissende insteek.

Fausto woont in Rome met zijn twee zonen, Libero en Ercole. Hij bereidt zijn dierbaren voor op zijn naderende einde. Fausto is niet bang voor de dood, hij heeft altijd voluit geleefd. Al jaren wordt hij omringd door zijn beste vrienden, Maria en Demetrio. Daarnaast heeft hij ook zijn ex-partner, zijn broer en zijn moeder om rekening mee te houden. Maar al deze mensen zullen ook samen moeten omgaan met wat erna komt.

Diepgaande scènes

Gedurende de zes afleveringen zorgen flashbacks ervoor dat Fausto ‘blijft leven’ en dat we beter begrijpen hoe alles tot stand gekomen is. Daarnaast zitten er emotionele en indringende scènes in de serie, met een mooie balans tussen verdriet, rouw en humor. Alles is zorgvuldig gedoseerd om niet in clichés te vervallen.

De serie, gecreëerd door Filippo Gravino en Elisa Dondi, wordt gedragen door een cast vol grappige en innemende acteurs. Eduardo Scarpetta schittert als Fausto, maar laat ook ruimte voor anderen om te stralen. Nu te zien op Netflix.

Via Streamnews.be