Omni Loop op Netflix: tijdreizen met een onverwachte wending

Met duidelijke knipoogjes naar Groundhog Day verscheen Omni Loop deze september op Netflix. Een verhaal waarin tijdreizen niet zo glorieus blijkt als gehoopt.

Waar gaat het over?

Zoya, een kwantumfysicus, zit al jaren vast in een tijdlus. Ondertussen groeit er een zwart gat in haar borst en heeft ze nog maar een week te leven. Vastbesloten om dit bizarre tijdprobleem eindelijk op te lossen en écht te kunnen leven, ontmoet ze Paula — een ontmoeting die alles verandert.

Na een bioscooprelease in september 2024 in de VS is Omni Loop eind september ook in België op Netflix verschenen. Toch gebeurde dat eerder stilletjes, ondanks een intrigerend uitgangspunt en een veelbelovende cast. Regisseur Bernardo Britto presenteert het als een sciencefictionfilm, maar in de praktijk krijgen fans van het genre vooral een vreemde mix van drama en komedie. Het resultaat lijdt onder een onzekere toon en een speelduur die te lang aanvoelt. Veel scènes zijn overbodig of ronduit saai, waardoor zelfs de melancholische insteek onvoldoende tot zijn recht komt.

Te weinig geslaagde momenten

Een van de weinige pluspunten is het duo Mary-Louise Parker en Ayo Edebiri. Hun samenwerking geeft het verhaal hier en daar een vrouwelijke energie en een paar oprechte, vloeiende momenten. Helaas zijn die momenten schaars. Het gebrek aan coherentie en verrassingen in het scenario zorgt ervoor dat de film snel zijn kracht verliest. Ook de soundtrack, aanvankelijk fris en aangenaam, wordt al gauw te repetitief en verliest zijn charme.

Omni Loop kende al een teleurstellende bioscooprelease, en op Netflix lijkt het er niet beter op te worden. Door een slecht opgebouwd scenario en een gemiste kans binnen het sciencefictiongenre zal deze film weinig kijkers écht weten te overtuigen.

Beschikbaar op Netflix.

