‘Thunderbolts*’ van Marvel Studios komt eindelijk naar Disney+

De nieuwe Avengers bundelen hun krachten om de wereld te redden in dit nieuwe hoofdstuk van het MCU.

‘Thunderbolts*’ is vanaf nu te bekijken Disney+. Het allernieuwste avontuur van Marvel Studios komt rechtstreeks bij de kijkers thuis, na het succes in de bioscopen. De film behaalde een indrukwekkende score van 88% op Rotten Tomatoes.

Gebundelde krachten

De Thunderbolts zijn de Nieuwe Avengers, een ultieme verrassing voor het publiek met dit team van buitenstaanders dat onverwacht besluit hun krachten te bundelen. De gelijknamige film ‘Thunderbolts*’ is een avontuur vol actie, humor en adrenaline.

Buitenbeentjes

In ‘Thunderbolts*’ brengt Marvel Studios een ongewone ploeg antihelden samen: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster en John Walker. Nadat ze in een dodelijke valstrik van Valentina Allegra de Fontaine terechtkomen, moeten deze gedesillusioneerde buitenbeentjes een gevaarlijke missie aangaan die hen confronteert met de donkerste kanten van hun verleden. Zal deze dysfunctionele groep uit elkaar vallen of verlossing vinden en zich verenigen tot iets groters, voor het te laat is?

Ontdek ‘Thunderbolts*’ vanaf 27 augustus op Disney+.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube