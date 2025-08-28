Explosieve trailer van ‘Play Dirty’ – met Mark Wahlberg – is er eindelijk!

Prime Video pakt op 1 oktober uit met ‘Play Dirty’, een nieuwe actieserie van Shane Black (Lethal Weapon, The Nice Guys). Verwacht je aan spanning, humor én heel wat knallen in de wereld van de georganiseerde misdaad.

De cast mag er zijn: Mark Wahlberg als Parker, een sluwe meesterdief met stalen zenuwen. LaKeith Stanfield als Grofield, zijn onvoorspelbare partner in crime. Rosa Salazar als Zen, een mysterieuze kracht die voor vuurwerk zorgt.

Waar gaat het over?

Parker staat op het punt de grootste kraak van zijn leven te plegen. Samen met zijn team stuit hij echter op een buit die hen in nauwe schoentjes brengt… en lijnrecht tegenover de New Yorkse maffia zet.

Shane Black-stempel

Met snedige dialogen, actie in overdrive en een flinke scheut zwarte humor lijkt ‘Play Dirty’ hét nieuwe bingewaardige spektakelstuk te worden.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube