Stephen King-hit ‘The Institute’ zet zijn ijzingwekkende reis verder

Goed nieuws voor horrorfans: HBO Max houdt ‘The Institute’ open voor een tweede seizoen. De serie, gebaseerd op de gelijknamige roman van Stephen King, wist kijkers meteen te grijpen met zijn mix van spanning en bovennatuurlijke mysterie.

De show volgt een groep kinderen met speciale gaven die gruwelijke experimenten moeten ondergaan in een geheimzinnig instituut. Hun verhaal kruist dat van een lokale agent, gespeeld door Ben Barnes. In de eerste reeks zagen we ook Mary-Louise Parker, Simone Miller en Christian Slater.

Nieuwe gevaren

Producenten Benjamin Cavell (The Stand) en Jack Bender lieten weten dat ze “razend enthousiast zijn om verder te bouwen op dit avontuur”, terwijl King zelf nog wat olie op het vuur gooit: “Nieuwe gevaren wachten de overlevenden van het Instituut, en ik kan niet wachten om dat te zien.”

