Beroemde actrice verbaast fans met bikinifoto’s: “Je straalt!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook María Pedraza. Op Instagram heeft de dame, die Netflix-kijkers kennen van haar acteerwerk in ‘La Casa de Papel’, ‘Elite’ en ‘Toy Boy’, weer wat leuks gedeeld met haar meer dan 9,4 miljoen volgers.

Zo pakt de actrice uit met enkele mooie bikinifoto’s. Daar geeft ze zelf geen verdere uitleg bij, maar haar fans doen dat gelukkig wel. En de reacties? Die zijn positief!

“Je straalt!”

De beelden vallen duidelijk in de smaak. “Je straalt”, klinkt het. “Schoonheid”, gaat het verder. “Geweldig”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.